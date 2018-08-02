В Прикамье ребенка признали инвалидом только после обращения детского омбудсмена

В Прикамье 12-летнего ребенка признали инвалидом только после вмешательства уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого омбудсмена.

Врачи выявили у ребенка сложнейший тип генетического заболевания, который мало описан в литературе. Из-за диагноза ребенок часто болеет пневмонией, нужна постоянная терапия для поддержания здоровья и жизненной активности.

Мать ребенка обратилась в федеральный центр им. Рогачева. Московские специалисты выдали рекомендацию по признанию ребенка инвалидом. Однако в Перми медико-санитарная экспертиза не выявила оснований для установления категории "ребенок-инвалид".

Детский омбудсмен направила ходатайство в адрес главного эксперта главного бюро МСЭ по Пермскому краю с просьбой повторно рассмотреть вопрос установления инвалидности. Также Светлана Денисова направила ходатайство в краевое министерство здравоохранения для организации дополнительного обследования и лечения ребенка в связи с отсутствием положительной динамики от назначенного лечения.

В результате повторного освидетельствования ребенок получил инвалидность, выдана индивидуальная программа реабилитации.