В Челябинске уничтожили изъятые игровые автоматы

В Челябинске уничтожена партия игрового оборудования - всего 107 единиц: автоматы и компьютеры.

Мероприятие проведено под наблюдением судебных приставов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

"Процесс утилизации предваряет длительная и сложная процедура: сотрудники управления экономической безопасности полицейского ведомства проводят рейды по тем местам, где предположительно ведется незаконная деятельность, и изымают оборудование. Затем прокуратура обращается в суд, который выносит решение об аресте и конфискации имущества лиц, признанными виновными в совершении преступления", - добавили в ведомстве.