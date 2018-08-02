Хоккеист "Автомобилиста" заплатил екатеринбургскому клубу, чтобы уйти из команды

ХК "Автомобилист" официально объявил, что защитник Владислав Шишков покидает клуб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, контракт с ним расторгнут по инициативе самого хоккеиста - клуб получит от Шишкова денежную компенсацию, при этом права на игрока в КХЛ и ВХЛ остаются закрепленными за "Автомобилистом".

Защитник выступал за "Авто" с 2013 года. Он провел в МХЛ 201 игру, набрав 68 (10 + 58) очков. Как уточнили в пресс-службе, вероятным местом продолжения карьеры Владислава Шишкова является клуб второго дивизиона Финляндии "Пелиитат".

Напомним, 5 июля Континентальная хоккейная лига представила календарь нового сезона. Свое расписание узнал и "Автомобилист".