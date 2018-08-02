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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
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экономика  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Реконструкция Транссиба при Путине займет столько же, сколько строительство при царе С момента подписания именного высочайшего указа Александра III о Транссибирской железной дороге в 1891 году до первого движения поездов по магистрали прошло ровно десять лет. А в 1905 году железнодорожные составы могли спокойно следовать от берегов Атлантического океана до Тихоокеанского побережья. Реконструкция БАМа и Транссиба в новейшей истории России началась в 2013 году. И как же она продвигается?
02.08.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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В Свердловской области уже 28 человек пострадали от укусов змей
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змеи, зоопарк (2015) | Фото: Екатеринбургский зоопарк

В Свердловской области в 2018 году от укусов змей пострадало 28 человек, в в том числе среди пострадавших 12 - это жители Екатеринбурга, об этом сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района со ссылкой на данные городского Роспотребнадзора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что за аналогичный период 2017 года от укусов змей пострадали 11 свердловчан, из них 9 – екатеринбуржцев. Первый случай укуса змеи в текущем году был зарегистрирован в мае: гадюка напала на екатеринбургского лесника.

Большая часть пострадавших от укуса змей екатеринбуржцев – это мужчины в возрасте от 27 до 54 лет, на долю детей приходится 4,5% от числа пострадавших горожан.

"Заметив змею или услышав предупреждающее шипение, надо замереть и дать ей возможность уползти. От принявшей позу угрозы змеи уходят медленно, отступая назад, избегая резких движений. Нельзя защищаться выставленными вперед руками. Очень важно сохранять спокойствие в действиях, решениях, жестах", - сообщают в ведомстве.

Змеи в теплице в Тюмени(2016)|Фото: car72.ru

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02.08.2018 11:30 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:30 Екб

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В Свердловской области уже 28 человек пострадали от укусов змей
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