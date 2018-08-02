В Свердловской области уже 28 человек пострадали от укусов змей

В Свердловской области в 2018 году от укусов змей пострадало 28 человек, в в том числе среди пострадавших 12 - это жители Екатеринбурга, об этом сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района со ссылкой на данные городского Роспотребнадзора, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что за аналогичный период 2017 года от укусов змей пострадали 11 свердловчан, из них 9 – екатеринбуржцев. Первый случай укуса змеи в текущем году был зарегистрирован в мае: гадюка напала на екатеринбургского лесника.

Большая часть пострадавших от укуса змей екатеринбуржцев – это мужчины в возрасте от 27 до 54 лет, на долю детей приходится 4,5% от числа пострадавших горожан.

"Заметив змею или услышав предупреждающее шипение, надо замереть и дать ей возможность уползти. От принявшей позу угрозы змеи уходят медленно, отступая назад, избегая резких движений. Нельзя защищаться выставленными вперед руками. Очень важно сохранять спокойствие в действиях, решениях, жестах", - сообщают в ведомстве.