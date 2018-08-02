Неопознанный самолет чуть не спровоцировал столкновение с лайнером Анталья-Москва

Неопознанный самолет опасно сблизился с российским лайнером в турецком воздушном пространстве над Черным морем, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел накануне с самолетом A-330 авиакомпании IFly, летевшим из Антальи в Москву.

При этом выйти на связь с виновником инцидента не удалось – он не реагировал на радиозапросы.

После того, как летный экипаж изменил высоту, самолетам удалось благополучно разойтись, рассказал источник в туристической отрасли.

В A-330 летели российские туристы.

В начале июля с самолетом авиакомпании IFly также произошел инцидент. А-330 летел из турецкого Мармариса. На борту было свыше 300 пассажиров.

Командир перед посадкой сообщил, что контроль за управляемостью передней стойкой шасси потерян. Самолет экстренно московском аэропорту "Внуково".