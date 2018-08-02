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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Реконструкция Транссиба при Путине займет столько же, сколько строительство при царе С момента подписания именного высочайшего указа Александра III о Транссибирской железной дороге в 1891 году до первого движения поездов по магистрали прошло ровно десять лет. А в 1905 году железнодорожные составы могли спокойно следовать от берегов Атлантического океана до Тихоокеанского побережья. Реконструкция БАМа и Транссиба в новейшей истории России началась в 2013 году. И как же она продвигается?
02.08.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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В Челябинске будут судить застройщика ЖК "Новоград" за хищение у дольщиков свыше 340 млн рублей
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суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Челябинске генеральный директор ООО "Град" предстанет перед судом по обвинению в хищении у дольщиков свыше 340 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
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Следствие считает, что в период 2012-2016 обвиняемый похитил деньги 86 дольщиков, причинив потерпевшим материальный ущерб свыше 340 млн рублей. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению, направив их на цели, не связанные со строительством жилого комплекса.

Кроме того, по версии следствия, он умышленно допустил неплатежеспособность ООО "Град", снизил рентабельность деятельности, ухудшил экономическое положение, что привело к тому, что компания не смогла выполнить обязательства перед дольщиками.

Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму свыше 222 млн рублей.

Напомним, строительство дома ЖК "Новоград" на пересечении улиц Доватора и Воровского было остановлено в 2015 году. Застройщик строительная компания "Град" признана банкротом. Для достройки объекта был найден инвестор, но заменить застройщика оказалось невозможно. Накануне стало известно, что обманутые дольщики зарегистрировали жилищно-строительный кооператив "Доватора-46" для достройки дома.

Другие новости по темам: дольщики, Град, Новоград, строительство, уголовное дело, суд,
02.08.2018 11:28 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
13:28 Екб

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В Челябинске будут судить застройщика ЖК "Новоград" за хищение у дольщиков свыше 340 млн рублей
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