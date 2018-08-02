В Челябинске будут судить застройщика ЖК "Новоград" за хищение у дольщиков свыше 340 млн рублей

В Челябинске генеральный директор ООО "Град" предстанет перед судом по обвинению в хищении у дольщиков свыше 340 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Руководителя фирмы-застройщика обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.

Следствие считает, что в период 2012-2016 обвиняемый похитил деньги 86 дольщиков, причинив потерпевшим материальный ущерб свыше 340 млн рублей. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению, направив их на цели, не связанные со строительством жилого комплекса.

Кроме того, по версии следствия, он умышленно допустил неплатежеспособность ООО "Град", снизил рентабельность деятельности, ухудшил экономическое положение, что привело к тому, что компания не смогла выполнить обязательства перед дольщиками.

Потерпевшими заявлены гражданские иски на общую сумму свыше 222 млн рублей.

Напомним, строительство дома ЖК "Новоград" на пересечении улиц Доватора и Воровского было остановлено в 2015 году. Застройщик строительная компания "Град" признана банкротом. Для достройки объекта был найден инвестор, но заменить застройщика оказалось невозможно. Накануне стало известно, что обманутые дольщики зарегистрировали жилищно-строительный кооператив "Доватора-46" для достройки дома.