А был ли Смолов? Обстоятельства ДТП с дорогостоящей иномаркой в Краснодаре выясняет полиция

Полиция выясняет обстоятельства ДТП с участием дорогостоящей иномарки в Краснодаре, за рулем которой, возможно, был нападающий сборной России Федор Смолов.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль. Утверждалось, что футболист управлял BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга. Позже в футбольном клубе "Краснодар" прокомментировали инцидент с участием Смолова. Там заявили, что с игроком все в порядке.

Теперь свою проверку начала полиция. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Краснодарскому краю, в дежурную часть управления МВД России по Краснодару информация о данном дорожно-транспортном происшествии не поступала, а факт аварии был выявлен в ходе мониторинга СМИ и интернета.

Стражи порядка установили, что ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 1.40 на улице Ставропольской. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и наехал на несколько секций дорожного ограждения. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Как добавили в ведомстве, распространяемая на различных ресурсах информация о проведении проверки в отношении сотрудников ГИБДД, якобы не оформивших данное ДТП, не соответствует действительности.

Напомним, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара уже назвали ущерб из-за аварии с иномаркой, в которой мог ехать Федор Смолов.