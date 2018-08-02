Суд арестовал совладельца Urban Group

Савеловский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора "Ивастроя" и совладельца Urban Group Андрея Пучкова. Ему инкриминируется злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), говорится в картотеке на сайте суда.

У Пучкова проведены обыски.

По данным газеты "Коммерсант", ранее СКР завел уголовное дело на руководство компании "Ивастрой". Эта компания входит в Urban Group, одну из крупнейших компаний-застройщиков Подмосковья.

В мае девелопер поведал о грубых ошибках и нарушениях в системе управления и остановил продажи в жилых комплексах. Компания привлекла деньги порядка 15 тысяч дольщиков, сейчас поддержку в достройке жилых комплексов взял на себя московский регион и Фонд защиты прав граждан.

После этого состоялось закрытое совещание президента Владимира Путина с застройщиками. Именно на нем, как сообщили СМИ со ссылкой на источники, прозвучало требование отказаться от договоров долевого участия не в 2020 г., а раньше.