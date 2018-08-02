Бизнес-омбудсмен предложил докупать стаж для выхода на пенсию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил отказаться от понятия пенсионного возраста и заменить пенсию по старости на пенсию по стажу. При этом если человек захочет выйти на пенсию раньше, чем на нее заработает, то он должен иметь возможность докупить стаж.

Дискуссия вокруг пенсионной реформы возобновилась после решения повысить пенсионный возраст. Соответствующий проект уже прошел первое чтение в Госдуме. Следующим шагом может стать появление индивидуального пенсионного капитала.

Борис Титов предложил взять за основу определения момента выхода на пенсию стаж человека. Для каждой профессии срок должен быть своим, сказал он "Интерфаксу".

"У тебя должно быть право выработать стаж, причем ты можешь им играть: если хочешь выйти раньше на пенсию, ты можешь докупить стаж, как это во многих странах делается", - приводит его слова агентство.

Такая покупка позволит получать пенсию в полном объеме.

Предложения о замене пенсии по старости на пенсию по стажу подготовил Институт экономики роста имени Петра Столыпина.