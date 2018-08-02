"У российских ВДВ богатая и славная история": Путин поздравил десантников

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, который отмечается по всей стране сегодня, 2 августа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, глава государства напомнил, что у российских ВДВ богатая и славная история, которой по праву гордится нынешнее поколение солдат и офицеров.

"Ваши предшественники верой и правдой служили Родине, в самых сложных ситуациях неизменно демонстрировали высочайшую компетентность, собранность и личное мужество, свято хранили преданность боевому братству. Мы всегда будем помнить героев-десантников - ветеранов Великой Отечественной войны и тех, кто с честью выполнял свой долг в "горячих точках" и в составе миротворческих миссий. Важно, что сегодня вы достойно продолжаете патриотические традиции "крылатой пехоты", ответственно решаете поставленные задачи, твердо стоите на страже национальных интересов страны", - говорится в поздравлении Владимира Путина.

В завершение президент пожелал российским ВДВ-шникам успехов.