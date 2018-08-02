Может рухнуть. В Челябинске приостановлен ремонт памятника Ленину на площади Революции

В Челябинске приостановлены ремонтные работы памятника Ленину на площади Революции. По мнению общественников, ремонт проходит с нарушениями, что может привести к обрушению монумента.

Как рассказал депутат гордумы от КПРФ Константин Нациевский, в областное отделение партии поступило обращение от регионального отделения Творческого союза художников, которые выразили опасение из-за действий подрядчика – реставрационные работы по снятию гранитных блоков производились отбойниками. Это уничтожает памятник и может привести к тому, что монумент рухнет на строителей или прохожих.

"Интересна судьба "утилизированных " гранитных плит- они вывезены в неизвестном направлении, не известно кем. После разговора по изложению сути дела с главой города и Председателем Челябинской городской Думы, почувствовал полную поддержку в желании руководства города разобраться с данной ситуацией. Ремонтные работы на сегодняшний день срочно приостановлены. Собираем комиссию и ждем заключения экспертов по факту нанесенного памятнику ущерба", - написал коммунист на своей странице в соцсети.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе челябинского обкома КПРФ, накануне на площади Революции представители госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области, общественники и эксперты обсудили сложившуюся ситуацию.

"Гранит был прочно прикреплен к фундаменту толстым слоем сухого бетона, что и позволяло ему держаться десятилетиями. Подрядчик, обнаружив, что крепление гранита к фундаменту не совпадает с тем, которое предполагалось в изначальном проекте, не остановил работы для корректировки и согласования нового проекта, а продолжил работы, не учитывая то, что такой метод может привести к необратимым последствиям", - говорится в сообщении.

Эксперты считают, что подрядчик нарушил проект реставрации, и теперь безопасность и устойчивость конструкции под вопросом.

В настоящий момент работы временно приостановлены, эксперты в течение недели составят акт нарушений, оценят ущерб и сформируют скорректированный проект.

В КПРФ опасаются, что вред памятнику был причинен умышленно, чтобы в будущем "под благородным предлогом безопасности" снести монумент.

Напомним, на финансирование работ по ремонту архитектурного ансамбля на площади Революции выделено 14,8 млн рублей. Победителем аукциона стала компания из Перми ООО "Евразия-Сервис", которая имеет все необходимые лицензии для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и опыт работы с памятниками монументального искусства. Работы начались в конце мая и должны быть окончены в конце октября. В ходе работ будет проведен демонтаж гранитных плит постамента памятника и прилегающих площадок, обработка конструкций с целью предотвращения последствий негативных воздействий, облицовка новыми гранитными плитами.