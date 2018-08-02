В одном из дворов Тюмени нашли двухметрового питона

Жители Тюмени рассказали в соцсетях о "гулявшем" в одном из дворов питоне, передает корреспондент Накануне.RU.

Его заметили вечером 1 августа возле одного из домов на улице Мельникайте. Вызов в полицию поступил около 18.00, рассказала Накануне.RU глава пресс-службы областной полиции Светлана Новик. .

Вскоре на месте оказался представитель одного из контактных зоопарков, расположенного в ТРЦ "Колумб", который при помощи очевидцев "сложил" незваного гостя в мешок и увез с собой.

Хозяйка змеи уже нашлась.