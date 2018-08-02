В Екатеринбурге устанавливают фотоловушки в местах незаконного скопления мусора

Екатеринбургская инспекция охраны окружающей среды усиливает работу по борьбе с несанкционированными свалками. Городские экологи стали чаще использовать переносные устройства фото и видеофиксации, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Фотоловушки - это очень компактные устройства размером с коробку от мобильного телефона. Благодаря скрытой установке, автономной работе в течение двух недель и высокому разрешению съемки, инспекторы будут фиксировать все автомобили и водителей, которые незаконно вывозят мусор.

"При обнаружении движения прибор оперативно передает фото и видео на электронную почту инспекции", – рассказал представитель МБУ "Инспекция охраны окружающей среды" Артем Алексеев.

Первые результаты уже есть: информация о нескольких зафиксированных при помощи фотоловушек грузовиках передана в соответствующие структуры.

Надо отметить, что у муниципальной инспекции нет полномочий привлекать к ответственности. Инспекторы только собирают всю необходимую документальную базу, которую направляют в уполномоченные органы.

Прибор устанавливают высоко на деревьях, либо хорошо маскируют. Украсть его не просто, а если кто-то захочет это сделать, то его фотографии через мгновенье обязательно будут у инспекторов. Эти данные будут переданы в правоохранительные органы.

К слову, штрафы за вывоз мусора на несанкционированную свалку достигают 200 тыс руб.