В Японии исследованы сотни тысяч образцов сельхозпродукции, выращенных в Фукусиме

Японские учёные отчитались по итогам семи лет экспериментального выращивания сельскохозяйственной продукции на территории, заражённой радиацией после аварии на АЭС "Фукусима". Изучается влияние радиации на различные виды овощей, на кур и яйца.

Как сообщает The Japan Times, с марта 2011 года в Центре сельскохозяйственных технологий Фукусимы было исследовано более 205 тыс. позиций продуктов питания, при этом Япония установила стандарт не более 100 беккерелей радиоактивности на килограмм. Это существенно ниже норм, установленных в Евросоюзе (1250 бк / кг), или в США – (1200 бк / кг).

От аварии на атомной электростанции пострадали несколько регионов, каждый из которых имеет свою систему подобных исследований, но именно программа Фукусимы является наиболее системной. Процветавший здесь сельскохозяйственный сектор был уничтожен и до сих пор не восстановился до показателей 2011 года.

Ещё хуже ситуация для рыбаков, которые существуют сейчас только благодаря поддержке от оператора АЭС. Цунами разрушило порты, а спрос на морепродукты из региона до сих пор низок, несмотря на то, что для них установлен ещё более жёсткий стандарт – 50 бк / кг. Однако Японии удалось добиться некоторых послаблений для экспорта – из 54 стран, запретивших ввозить морепродукты, добытые вблизи Фукусимы, 27 уже отменили этот запрет. Соответствующие ограничения сохраняются в Китае и Южной Корее, но США и Евросоюз пошли на их смягчение.

Однако и в самой Японии сохраняется настороженное отношение к продукции из Фукусимы, в местной прессе отмечается, что результаты научных исследований пока не помогают переубедить людей.

Напомним, извлечение расплавленного топлива из АЭС пока не началось и даже при самых благоприятных обстоятельствах этот процесс займёт несколько лет.