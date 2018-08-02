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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


"Спор о рисунке обоев в доме, где бушует пожар": в школах могут отменить 5-балльную систему Действующая в школах пятибалльная система оценивания устарела и ее пора менять. Такое заявление сделал "отец ЕГЭ" из ВШЭ Виктор Болотов. По мнению же опрошенных нами экспертов, реформаторы образования опять вместо фундаментальных проблем решают декоративные.
01.08.2018
образование ;  | комментариев: 2
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Новости
02.08.2018 10:25 Мск (12:25 Екб)
происшествия | За рубежом
Захарова: Врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов
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официальный представитель МИД России Мария Захарова (2016) | Фото: mid.ru

На телах журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, врачи не обнаружили следов пыток. Об этом сообщили в МИД РФ, ссылаясь на данные, полученные от сотрудников посольства России в ЦАР.
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Ранее местное СМИ сообщило о похищении и допросе россиян перед убийством.

По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, при первично осмотре на телах нашли только огнестрельные ранения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера. Известно, что их атаковали 10 человек "в тюрбанах".

повстанцы ЦАР(2018)|Фото: SIA KAMBOU/AFP

По данным местных журналистов, россиян убили повстанцы движения "Селека".

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02.08.2018 10:25 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:25 Екб

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Захарова: Врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов
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