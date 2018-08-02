Захарова: Врачи не обнаружили следов пыток на телах убитых в ЦАР журналистов

На телах журналистов, убитых в Центральноафриканской республике, врачи не обнаружили следов пыток. Об этом сообщили в МИД РФ, ссылаясь на данные, полученные от сотрудников посольства России в ЦАР.

Ранее местное СМИ сообщило о похищении и допросе россиян перед убийством.

По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, при первично осмотре на телах нашли только огнестрельные ранения. Об этом сообщает "Интерфакс".

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера. Известно, что их атаковали 10 человек "в тюрбанах".

По данным местных журналистов, россиян убили повстанцы движения "Селека".