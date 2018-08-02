"Спартак" сыграет с ПАОК за выход в Лигу чемпионов

Определился соперник московского "Спартака" по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Как передает корреспондент Накануне.RU, им стал греческий ПАОК.

В среду команда из Греции уверенно победила в гостях швейцарский "Базель" со счетом 3:0. Первый матч против ПАОК "Спартак" проведет 8 августа в Салониках. Ответная встреча состоится 14 августа в Москве.

Добавим, победитель данной пары за выход в следующий этап встретится с победителем противостояния "Фенербахче" (Турция) - "Бенфика" (Португалия).

Напомним, весной этого года президенту футбольного клуба ПАОК Ивану Саввиди был вынесен трехлетний запрет на посещение матчей из-за инцидента во время домашнего матча с АЕК. Сообщалось, что Саввиди, недовольный решением главного арбитра, набросился на того с пистолетом прямо во время игры.