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экономика  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
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от издателя  |  комментариев: 7


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01.08.2018
образование ;  | комментариев: 2
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Кандидат от мэрии на пост главы Екатеринбурга не явился на собеседование
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начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга (2018) | Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге закончился второй день собеседований с потенциальными кандидатами на пост главы Екатеринбурга. По плану ожидалось выступление второго представителя администрации, но начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин не смог присутствовать, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Прядеин - второй человек от мэрии Екатеринбурга, а фаворит - первый замглавы администрации Алексей Кожемяко. Причина отсутствия начальника департамента экономики - неизвестна. Специальная комиссия во главе с председателем избиркома Свердловской области Валерием Чайниковым решит судьбу кандидата позже: у него ещё есть один день - 3 августа пройдёт заключительный этап собеседований.

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02.08.2018 10:02 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:02 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.08.2018 14:13 Мск
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Кандидат от мэрии на пост главы Екатеринбурга не явился на собеседование
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