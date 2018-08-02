Кандидат от мэрии на пост главы Екатеринбурга не явился на собеседование

В Екатеринбурге закончился второй день собеседований с потенциальными кандидатами на пост главы Екатеринбурга. По плану ожидалось выступление второго представителя администрации, но начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин не смог присутствовать, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Прядеин - второй человек от мэрии Екатеринбурга, а фаворит - первый замглавы администрации Алексей Кожемяко. Причина отсутствия начальника департамента экономики - неизвестна. Специальная комиссия во главе с председателем избиркома Свердловской области Валерием Чайниковым решит судьбу кандидата позже: у него ещё есть один день - 3 августа пройдёт заключительный этап собеседований.