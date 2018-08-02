В Челябинской области УФАС запретило компании использовать на упаковке своего продукта слово "масло"

В Челябинской области ООО "ПК "Белая королева" получило предупреждение УФАС за указание недостоверной информации о продукте. Компания ввела в оборот продукт c названием "Масло крестьянское сладко-сливочное несоленое", которое фактически не является сливочным маслом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

То, что масло не соответствует ГОСТ установило управление Роспотребнадзора по Курганской области. Компания поставило партию масла в 52 кг в Шадринский областной психоневрологический диспансер в рамках контракта в 2017 году. Роспотребнадзор установил фальсификацию жировой фазы масла жирами немолочного происхождения, а по ГОСТу жировая фаза масла должна содержать только молочный жир коровьего молока.

УФАС выдало предупреждение с требованием прекратить использование на упаковке слова "масло". Предупреждение должно быть исполнено до 15 августа.