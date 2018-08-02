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от издателя  |  комментариев: 7


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01.08.2018
образование ;  | комментариев: 2
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В Сургутском перинатальном центре завершены общестроительные работы
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Сургутский перинатальный центр (2018) | Фото: mgobb.ru

В Сургуте завершены общестроительные работы в перинатальном центре. Продолжается внутренняя отделка и работы по благоустройству прилегающей территории, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей.

Работы по благоустройству завершены на 80%. Полностью территория будет благоустроена в сентябре 2018 г. Напомним, группа "ВИС" реализует проект государственно-частного партнерства по созданию крупнейшего в России перинатального центра в Сургуте.

Тротуары, прогулочные дорожки и подъезды к корпусам центра составляют более 20 тыс. "квадратов" обширной территории центра. сейчас ведутся работы по устройству растительного центра, асфальтирование дорожного покрытия, укладка тротуарной плитки. Также на территории перинатального центра устанавливают наружное освещение.

Сургутский перинатальный центр(2018)|Фото: mgobb.ru

Согласно проекту, на территории центра, также появятся шесть парковочных площадок. Они позволят разместить 478 автомобилей, что полностью обеспечит потребности как посетителей, так и работников центра. Работы ведет специализированный инженерно-технический персонал, задействовано 12 единиц дорожно-строительной техники.

Как сообщало Накануне.RU, соглашение о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра было заключено в конце декабря 2014 г. Общая площадь будущего центра, включающего три блока, составит 63 тыс. кв. м. Многоэтажное здание рассчитано на 315 коек, возможности клиники – до 10 тыс. родов в год.

Все три лечебных корпуса и два административных блока построены, к ним полностью подведены наружные инженерные сети, выполнен монтаж вентиляционного оборудования. Продолжаются работы по внутренней отделке помещений. В полном объеме выполнено оштукатуривание стен и перегородок, выполняется шпатлевание и облицовка стен керамической плиткой.

Ожидается, что клинический перинатальный центр станет одним из наиболее современных и эффективных медицинских учреждений в России. Это позволит дополнительно снизить показатели младенческой смертности.

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02.08.2018 10:40 Мск | Сургут | Ксения Теплякова
12:40 Екб

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В Сургутском перинатальном центре завершены общестроительные работы
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