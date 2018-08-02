Минкомсвязи предлагает заменить свидетельство о рождении электронной записью

Бумажные свидетельства о рождении ребенка необходимо заменить на запись в электронной базе данных, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.

По мнению главы ведомства, необходимо также упростить процедуру получения материнского капитала, который должен зачисляться на карту сразу после рождения ребенка.

Сейчас при рождении ребенка родители должны пройти множество процедур и получить целый ряд документов. Носков пояснил, что перед Минкомсвязи стоит задача избавить людей "от лишних действий", пишут "Известия".

По его словам, "бумажка никому не нужна, нужна запись о том, что появился новый человек".

Напомним, ранее в Госдуме предложили присваивать россиянам единые идентификационные номера с момента рождения.

В апреле сообщалось, что в 2019 году в России будет введен сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Он свяжет информацию о гражданах из разных баз. Возможно, со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы.