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Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
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экономика  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
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от издателя  |  комментариев: 7


"Спор о рисунке обоев в доме, где бушует пожар": в школах могут отменить 5-балльную систему Действующая в школах пятибалльная система оценивания устарела и ее пора менять. Такое заявление сделал "отец ЕГЭ" из ВШЭ Виктор Болотов. По мнению же опрошенных нами экспертов, реформаторы образования опять вместо фундаментальных проблем решают декоративные.
01.08.2018
образование ;  | комментариев: 2
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"Мы не участвуем в поборах!": в пермском детском саду ребенка оставили без подарка на выпускной
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детский сад, микрорайон Рябково, Курган (2015) | Фото: kurganobl.ru

Мать воспитанника пермского детского сада "Эврика" пожаловалась уполномоченному по правам ребенка в крае Светлане Денисовой на то, что ее сына не стали поздравлять с окончанием обучения. Причиной женщина назвала то, что "семья не участвовала в принудительной сдаче денег", сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.
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Мать ребенка рассказала, что выпускной закончился для ее сына плачевно: мальчика публично унизили и не поздравили. Пермячка уверена, что ее сын пострадал из-за того, что "семья не сдает деньги на различные подарки, не участвует в этих поборах".

Денисова направила обращение мамы в департамент образования мэрии с просьбой провести служебную проверку. В результате из-за некачественной организации выпускного праздника в "Эврике" организовано совещание с педагогами и родителями, воспитатели группы лишены стимулирующей выплаты. Администрации дошкольного учреждения рекомендовано лучше контролировать соблюдение этических норм, а также не допустить незаконного сбора денег. Сотрудники департамента извинились перед матерью пострадавшего пермяка.

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02.08.2018 09:44 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:44 Екб

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"Мы не участвуем в поборах!": в пермском детском саду ребенка оставили без подарка на выпускной
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