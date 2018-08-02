"Мы не участвуем в поборах!": в пермском детском саду ребенка оставили без подарка на выпускной

Мать воспитанника пермского детского сада "Эврика" пожаловалась уполномоченному по правам ребенка в крае Светлане Денисовой на то, что ее сына не стали поздравлять с окончанием обучения. Причиной женщина назвала то, что "семья не участвовала в принудительной сдаче денег", сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Мать ребенка рассказала, что выпускной закончился для ее сына плачевно: мальчика публично унизили и не поздравили. Пермячка уверена, что ее сын пострадал из-за того, что "семья не сдает деньги на различные подарки, не участвует в этих поборах".

Денисова направила обращение мамы в департамент образования мэрии с просьбой провести служебную проверку. В результате из-за некачественной организации выпускного праздника в "Эврике" организовано совещание с педагогами и родителями, воспитатели группы лишены стимулирующей выплаты. Администрации дошкольного учреждения рекомендовано лучше контролировать соблюдение этических норм, а также не допустить незаконного сбора денег. Сотрудники департамента извинились перед матерью пострадавшего пермяка.