УФАС проверит УрФУ на право носить звание "лучший вуз Росси"

Свердловское УФАС России возбудило дело против Уральского федерального университета из-за жалобы человека, который утверждает, в рекламе "УрФУ – ты лучший ВУЗ России" отсутствуют доказательства этого выражения, в связи с чем распространяются ложные сведения и потребители вводятся в заблуждение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

"Использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например, путем употребления слов "лучший", "первый", "номер один", должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Поэтому реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна считаться недостоверной", - добавили в УФАС.

На основании изложенного, антимонопольный орган возбудил дело по признакам нарушения ФЗ "О рекламе".