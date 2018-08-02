Назначение под грифом "секретно". Почему Кремль молчит о кандидатах в губернаторы Ямала

"Губернаторский список" кандидатов на пост главы Ямало-Ненецкого автономного округа до сих пор не обнародован, хотя по закону он должен быть отправлен президенту он еще три дня назад. О том, кого "отфильтровал" врио губернатора Тюменской области Александр Моор, не знают партии, участвующие в "выборах", молчат и в Тюменской области.

Список партийных кандидатов на пост губернатора Ямала должен был быть представлен президенту не позднее 31 июля, за 40 дней до выборов, которые состоятся 9 сентября. Уже 20 августа депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа получат список из трех кандидатов от президента. Однако неизвестными остаются итоги первого отбора кандидатов, который провел Александр Моор.

Губернатор, напомним, мог исключить из списка одного из шести кандидатов. "Единая Россия" выдвинула максимально возможное количество кандидатов: временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Артюхова, депутата Госдумы Владимира Пушкарева и главврача новоуренгойской больницы, председателя думы Нового Уренгоя Ирину Груздеву. От КПРФ участвуют двое: руководитель дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин и депутат Нового Уренгоя Елена Федак. ЛДПР выдвинула руководителя фракции в заксобрании Александра Голубенко. Не воспользовалась своим правом выдвижения кандидата "Справедливая Россия".

В пресс-службе губернатора Тюменской области не комментируют вопросы, связанные с процедурой назначения губернатора ЯНАО. В ямальском отделении КПРФ и "Единой России" Накануне.RU сообщили, не знают о составе списка кандидатов, направленного президенту. "Тоже находимся в ожидании", - сказали в пресс-службе "Единой России".

Отметим, что поблем с публикацией "губернаторских списков" Якушева во время кампании по назначению губернаторов Югры и Ямала в 2015 г. не было. Обнародованы они были точно в срок: 3 августа (голосование депутатов ХМАО состоялось 13 сентября) и 24 августа (заксобрание ЯНАО сделало свой выбор 1 октября). С чем может быть связана заминка на этот раз?

Наблюдатели исключают возможность того, что Александр Моор нарушил сроки предоставления списка кандидатов. Речь может идти об отсутствии отмашки от аппарата президента. Такую задержку стоит считать чисто технической, уверен Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

"По Ямалу сейчас вопросов не возникает. Когда были перестановки в мае, прошел слух, что федеральный центр с целью упрощения администрирования может готовить ликвидацию "тюменской матрешки" и под это дело в автономии назначат слабых губернаторов, в а Тюмень - сильного, который станет оператором процесса консолидации. Врио губернатора ЯНАО стал выходец из местной элиты, но возраст вызывает вопросы, а в ХМАО осталась Наталья Комарова, что делает слух недостоверным. Если и возможны какие-то интриги в отношении Ямала - то лишь в контексте более глобального процесса консолидации, но до осенних выборов это навряд ли произойдет. Сегодняшняя ситуация со списками кандидатов - чисто техническая накладка", - поделился своим мнением с Накануне.RU политолог.