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Расследование дела о теракте в метро Петербурга завершено
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взрыв метро Санкт-Петербург (2017) | Фото: социальные сети

Завершено предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, который произошел в апреле 2017 года. Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, в числе обвиняемых - 11 участников террористического сообщества.

Напомним, в результате взрыва погибли 15 человек. Еще 67 был причинен вред здоровью различной степени тяжести.

Как удалось установить следователям, уроженец Киргизии Сирожидин Мухтаров создал в Сирии террористическое сообщество для деятельности против России и ее граждан. Злоумышленниками было сделано три взрывных устройства. Два из них террорист-смертник Акбаржон Джалилов незаконно пронес на территорию Петербургского метрополитена. Одно из них было им размещено 3 апреля 2017 года на платформе станции "Площадь Восстания".

взрыв метро Санкт-Петербург(2017)|Фото: социальные сети

Фото с места взрыва

Как показало расследование, смертник собирался привести механизм в действие дистанционно, однако устройство не сработало и впоследствии было обезврежено правоохранительными органами. Второе устройство, которое Джалилов оставил при себе, он привел в действие в тот же день в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический Институт-1". Кроме того, за сутки до теракта Джалилов передал ранее знакомому ему Мухаммадюсуфу Эрматову изготовленные им компоненты третьего взрывного устройства, а тот со своим братом Ибрагимом и другими террористами собрали его, но не смогли использовать, так как были задержаны в результате спецоперации.

Как добавила Светлана Петренко, в ближайшее время материалы уголовного дела будут предоставлены участникам уголовного судопроизводства. После этого они приступят к ознакомлению.

Напомним, летом этого года следователям удалось установить всех причастных к теракту в метро Петербурга.

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02.08.2018 09:33 Мск | Санкт-Петербург | информационная служба Накануне.RU
11:33 Екб

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Расследование дела о теракте в метро Петербурга завершено
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