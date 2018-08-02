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Новости
02.08.2018 09:14 Мск (11:14 Екб)
армия и ВПК | В России
Минобороны в день десантника рассекретило документы об истории ВДВ
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(2006) | Фото: duty.mil.ru

Минобороны России в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) рассекретило официальные документы о создании и становлении этого рода войск. Они опубликованы в специальном разделе на сайте оборонного ведомства.

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Отмечается, что начало Великой Отечественной войны форсировало создание нового рода войск. Уже в первых числах сентября 1941 года воздушно-десантные части и соединения вступили в бой с захватчиками.

В разделе размещен проект положения о ГУ ВДВ Красной Армии, который был представлен Генштабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

Проект Положения о Главном управлении Воздушно-десантных войск Красной армии(2018)|Фото: winged-infantry.mil.ru

Проект Положения о Главном управлении Воздушно-десантных войск Красной армии, стр 2(2018)|Фото: winged-infantry.mil.ru

Проект Положения о Главном управлении Воздушно-десантных войск Красной армии(2018)|Фото: winged-infantry.mil.ru

Проект Положения о Главном управлении Воздушно-десантных войск Красной армии, стр 4(2018)|Фото: winged-infantry.mil.ru

Также проект рассказывает об участии некоторых частей крылатой пехоты в боях с фашистами на начальном этапе Великой Отечественной войны.

В журнале боевых действий на первой странице записано, что формированию этих войск уделял внимание лично Сталин.

Размещены на сайте также фотографии личного состава, условия быта, места боев.

Документы предоставлены Центральным архивом Министерства обороны.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году в Китае впервые отметили День ВДВ России.

В городе Гуаншуй военнослужащие Воздушно-десантных войск России в честь 87-й годовщины создания ВДВ провели торжественное мероприятие на территории одной из воинских частей Народно-освободительной армии Китая.

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02.08.2018 09:14 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:14 Екб

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Минобороны в день десантника рассекретило документы об истории ВДВ
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