Три свердловские компании стали резидентами Сколково

Число свердловских компаний-резидентов Сколково увеличилось до 42. В июле этот статус получили "М.ПАРК", "Биодинамика", "Реиннольц Лаб", сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

В настоящее время технопарк предоставляет консультации по всем возможностям Сколково – налоговым льготам, грантам, акселерационным и менторским программам, по получению статуса резидента инновационного центра.

По словам заместителя руководителя департамента регионального развития фонда Сколково Юрия Сибирского, у фонда накоплен значительный опыт, который необходимо тиражировать в масштабах страны, обеспечивая акселерацию стартапов на всех стадиях развития без географической привязки к столице.

"Через наших региональных операторов мы планируем тиражировать модель Сколково и повышать доступность наших сервисов, которые помогают технологическим компаниям развивать свой бизнес и выходить на новые рынки", – отметил Юрий Сибирский.

Напомним, работа по включению "Университетского" в список компаний-операторов, работающих под франшизой "Сколково", активно велась при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В январе 2018 года технопарк стал первым региональным оператором фонда. В настоящее время подобный статус имеют пять организаций в стране.