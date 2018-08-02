Житель Прикамья из-за долгов лишился автомобиля премиум-класса

Житель Пермского края из-за долгов лишился автомобиля премиум-класса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Как сообщили в ведомстве, мужчина был бизнесменом. Занимался продажей леса. В свой бизнес он вложил крупную сумму денег, занятых у друга. Вначале предприниматель получал стабильный доход, приобрел в кредит японский автомобиль Toyota Camry.

Однако вскоре бизнесмен свернул торговлю. Деньги инвестору и банку не выплачивал. В результате накопились долги в сумме 2,5 млн руб. Суд обязал гражданина выплатить всю сумму долга. Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о возбуждении исполнительных производств и напомнил, что неисполнение долговых обязательств может повлечь за собой неприятные последствия, например наложение ареста на личное имущество.

Бизнесмен частично погасил долг. Теперь сумма задолженности составляет 1 млн 156 тыс. руб. Он не стал чинить препятствия приставам для обращения взыскания на залоговый автомобиль. Toyota, оцененная почти в 1 млн руб., передана на реализацию.