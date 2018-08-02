Пропавшие в Екатеринбурге мужчины и девушка найдены в лесу на окраине города

Пропавшие в Екатеринбурге двое мужчин найдены мертвыми. Находившаяся с ними девушка доставлена в больницу. Следственный комитет уже начал проверку.

Ранее сообщалось, что в уральской столице пропала компания из трех человек: они вышли из дома 28 июля и исчезли. Их телефоны не отвечали. Родственники забили тревогу.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, днем 1 августа тела двоих мужчин были найдены в лесу на окраине Екатеринбурга. В больницу с места происшествия была госпитализирована девушка, которая находилась в тяжелом состоянии. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На место выезжали следователи СКР и сотрудники полиции.

"Причина смерти мужчин и ухудшения состояния здоровья девушки выясняется. Согласно предварительным данным, оснований полагать, что смерть имела насильственный характер и связана с противоправными действиями посторонних лиц, не имеется", - уточнили в следствии.

Как заверили в ведомстве, по итогам проверки будет обязательно принято процессуальное решение.

Добавим, в СМИ появились предположения, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиками. Официального подтверждения этой информации нет.