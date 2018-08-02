В Кургане будут судить 27-летнюю сутенершу

В Кургане будут судить 27-летнюю девушку, которая организовала бордель.

В период с января 2017 года по февраль 2018 года обвиняемая с целью получения выгоды от занятия проституцией другими людьми, в том числе несовершеннолетней девушкой, создала в Кургане организацию по оказанию платных интимных услуг, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Вину в совершении инкриминируемого деяния девушка признала полностью, активно способствовала расследованию уголовного дела.