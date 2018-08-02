Депутаты Феодосии отдали Крыму "уличный" участок земли и отказали в передаче "морского"

На внеочередной сессии Феодосийского городского совета местные депутаты приняли решение передать в республиканскую собственность Крыма участок улицы Арматлукской в поселке городского типа Коктебель. Решение о передаче участка на улице Морской, который является частью набережной, было отложено, вопрос отправили на доработку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Феодосии.

"В мой адрес поступили многочисленные обращения от жителей, предпринимателей Коктебеля с просьбой не рассматривать вопрос о передаче набережной в республику. От Общественного совета города поступила рекомендация не рассматривать этот вопрос, отложить его для более детального изучения, обсуждения с общественностью, чтобы у людей не было вопросов, связанных с нарушением их законных прав", - прокомментировал компромиссное решение депутатов глава Феодосии Владимир Титаренко, являющийся также председателем Феодосийского городского совета.

Ранее в соцсетях известный крымский правозащитник Александр Талипов высказал опасения по поводу поспешно созванной, "внеочередной" сессии депутатов Феодосийского совета, на которой им предложат голосовать за передачу участка набережной в республиканскую собственность.

"Я лично не знаю ни одного курортного поселка, города, где набережная или её часть принадлежит не муниципалитету, а республике, Коктебель, похоже, отдали под эксперименты. Очевидно, это так называемая реконструкция набережной, для чего республиканская собственность? Наверное, чтоб все потоки пошли через центр, а если на ней будут располагаться коммерческие объекты, аренда будет идти не в бюджет поселка, плюс существующие объекты снесут. Понятно, что депутаты в очередной раз покажут широту души и отдадут землю республике", - высказывал опасения Талипов.

На прошедшем в тот же день, но раньше, заседании Общественного совета часть присутствовавших на мероприятия членов интересовались, могут ли быть обозначенные участки в курортных зонах включены в федеральные целевые программы, но при этом не переданы в собственность республики Крым? На сегодняшний день однозначного ответа на подобные вопросы не получено, поэтому и решение по одному из земельных участков было отправлено на "доработку". По планам республиканского правительства Крыма в Арматлукской долине, где расположен знаменитый Коктебель, намечено строительство новый очистных сооружений.