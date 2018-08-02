Депутаты Феодосии отдали Крыму "уличный" участок земли и отказали в передаче "морского"

в этот день
02.08.18
11:38
В Екб.13:38
Высокинский "уделал" Кожемяко в борьбе за пост главы Екатеринбурга
Под грифом "секретно". Кремль молчит о кандидатах в губернаторы Ямала
Виноват ЕГЭ? За 10 лет россияне разучились осмыслять тексты
Главное
Уважать Ленина - грех? Церковь устроила гонения на "красного попа"

Тема дня
Семь альтернатив пенсионной "реформе" Нынешняя реформа является второй по значимости после реформ 90-х мерой по продолжению самого настоящего геноцида против русского населения. Реформы 90-х уничтожили рабочие места, а пенсионная реформа уничтожает социальное обеспечение старших слоев населения.
02.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


"Спор о рисунке обоев в доме, где бушует пожар": в школах могут отменить 5-балльную систему Действующая в школах пятибалльная система оценивания устарела и ее пора менять. Такое заявление сделал "отец ЕГЭ" из ВШЭ Виктор Болотов. По мнению же опрошенных нами экспертов, реформаторы образования опять вместо фундаментальных проблем решают декоративные.
01.08.2018
образование ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!"
В Москве начинается протестная акция против пенсионной "реформы"
В НПО автоматики закипает недовольство. Шалимов назвал сменщика "нулевым" руководителем
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером
"Оставьте детям бабушек!" Екатеринбуржцы вышли на акцию против повышения пенсионного возраста
Дума, которая смогла. Уральские депутаты выступили против пенсионной "реформы"
В Екатеринбурге на митинге против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина
Главный тренер сборной России по футболе получил орден из рук Владимира Путина
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4381



Новости
02.08.2018 11:10 Мск (13:10 Екб)
политика | Крым
Депутаты Феодосии отдали Крыму "уличный" участок земли и отказали в передаче "морского"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Коктебель, улица Морская (2018) | Фото: Александр Талипов

На внеочередной сессии Феодосийского городского совета местные депутаты приняли решение передать в республиканскую собственность Крыма участок улицы Арматлукской в поселке городского типа Коктебель. Решение о передаче участка на улице Морской, который является частью набережной, было отложено, вопрос отправили на доработку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Феодосии.
Читайте также:

"В мой адрес поступили многочисленные обращения от жителей, предпринимателей Коктебеля с просьбой не рассматривать вопрос о передаче набережной в республику. От Общественного совета города поступила рекомендация не рассматривать этот вопрос, отложить его для более детального изучения, обсуждения с общественностью, чтобы у людей не было вопросов, связанных с нарушением их законных прав", - прокомментировал компромиссное решение депутатов глава Феодосии Владимир Титаренко, являющийся также председателем Феодосийского городского совета.

Ранее в соцсетях известный крымский правозащитник Александр Талипов высказал опасения по поводу поспешно созванной, "внеочередной" сессии депутатов Феодосийского совета, на которой им предложат голосовать за передачу участка набережной в республиканскую собственность.

Коктебель, улица Морская(2018)|Фото: Александр Талипов

"Я лично не знаю ни одного курортного поселка, города, где набережная или её часть принадлежит не муниципалитету, а республике, Коктебель, похоже, отдали под эксперименты. Очевидно, это так называемая реконструкция набережной, для чего республиканская собственность? Наверное, чтоб все потоки пошли через центр, а если на ней будут располагаться коммерческие объекты, аренда будет идти не в бюджет поселка, плюс существующие объекты снесут. Понятно, что депутаты в очередной раз покажут широту души и отдадут землю республике", - высказывал опасения Талипов.

На прошедшем в тот же день, но раньше, заседании Общественного совета часть присутствовавших на мероприятия членов интересовались, могут ли быть обозначенные участки в курортных зонах включены в федеральные целевые программы, но при этом не переданы в собственность республики Крым? На сегодняшний день однозначного ответа на подобные вопросы не получено, поэтому и решение по одному из земельных участков было отправлено на "доработку". По планам республиканского правительства Крыма в Арматлукской долине, где расположен знаменитый Коктебель, намечено строительство новый очистных сооружений.

Другие новости по темам: Феодосийский городской совет, Владимир Титаренко, Александр Талипов, Коктебель
02.08.2018 11:10 Мск | Денис Лузин
13:10 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Депутаты Феодосии отдали Крыму "уличный" участок земли и отказали в передаче "морского"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+