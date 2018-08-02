Челябинский облсуд оставил под арестом первого замминистра экономразвития Южного Урала

Челябинский областной суд оставил под арестом первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент Накануне.RU.

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Постановление районного суда обжаловал адвокат, просил отменить постановление и избрать Бахаеву меру пресечения, не связанную с лишением свободы. В частности, домашний арест, залог, личное поручительство.

В ходе судебного заседания защитник представил ряд благодарственных писем и почетных грамот, а также согласие собственника жилья, в котором проживает Бахаев со своей семьей, на отбытие домашнего ареста в этом помещении. Адвокат подчеркнул, что замминистра не скроется на период следствия, у него есть постоянное место жительства, он положительно характеризуется.

Антон Бахаев просил суд отпустить его под подписку о невыезде. Он заявил, что уже дал показания, в том числе признательные, и сотрудничает со следствием. По его словам, он знал об оперативных мероприятиях в отношении него и не пытался скрыться. Прокурор выступила против и просила оставить постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без изменений.

Челябинский областной суд оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Напомним, Антон Бахаев 21 июля был заключен под стражу на два месяца. Чиновнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. После допроса Алейникову отпустили домой. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

Сразу после задержания ответственных за подготовку к саммитам ШОС и БРИКС губернатор Борис Дубровский пообещал в ближайшее время принять весь комплекс управленческих решений, обеспечивающих продолжение качественной и своевременной подготовки города к проведению саммитов в 2020 году. На прошлой неделе глава области озвучил кадровые решения.