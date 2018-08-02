В Екатеринбурге из-за отключения света встали трамваи и троллейбусы на Уралмаше

В Екатеринбурге в районе Уралмаш случился транспортный коллапс. 2 августа, около 08.00 из-за отсутствия электричества приостановили движение трамваев и троллейбусов. Без света просидели и несколько жилых домов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В социальных сетях уральцы пишут, что трамваи просто встали.

"Сообщение об отключении электричества на Уралмаше поступило в 7.50. Через час дома уже "запитали". Причиной послужили технологические нарушения на сетях ЕТТУ", - рассказали в пресс-службе АО "ЕЭСК" Областной газете.

Как пишут читатели, около 10.00 утра трамваи отправились по своим маршрутам, а вот троллейбусы так и остались стоять.