Еще одному самовыдвиженцу отказали в регистрации на выборах главы Красноселькупского района

Сотруднику управляющей компании "Часелька" Георгию Захарову отказали в регистрации на выборах главы Красноселькупского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Основанием для отказа стали подписи, которые кандидат сдал в избирком. Недействительными были признаны 16 подписей избирателей из 25, говорится в решении избирательной комиссии.

Подписные листы содержали неоговоренные исправления в сведениях об избирателе, в дате внесения подписи. Часть подписных листов содержала сведения об избирателях, которые не соответствуют действительности. Не указана или не внесена собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа.

В результате теперь за пост главы района борются три кандидата. ЛДПР отправила на выборы системного администратора службы сисадминов районной администрации Романа Павленко, "Единая Россия" приняла решение о выдвижении на пост главы временно исполняющего обязанности руководителя районной администрации Юрия Фишера. Он занял пост после досрочного ухода Василия Паршакова на должность главы Тазовского района.

Также в порядке самовыдвижения в избирательной кампании участвуют директор соцслужбы "Милосердие" Ирина Бережная.

По информации избиркома, все оставшиеся кандидаты, кроме Юрия Фишера, уже зарегистрированы.