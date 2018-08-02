В краснодарском департаменте транспорта назвали ущерб из-за ДТП с дорогой иномаркой, в которой мог ехать Смолов

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара назвали ущерб дорожному ограждению, поврежденному в результате ДТП с иномаркой, в которой, предположительно, ехал форвард сборной России Федор Смолов.

Напомним, ранее местные СМИ сообщили, что в ночь на 1 августа Смолов попал в аварию и разбил дорогой автомобиль. Утверждалось, что футболист управлял BMW M5 First Edition, на котором, как правило, ездит его подруга.

Специалисты транспортного департамента выезжали на место и сделали оценку нанесенного ущерба.

"Повреждено восемь секций ограждения на сумму 58 тыс. 611 руб.", - сообщили ТАСС в ведомстве, уточнив, что ограждение пока восстановят за счет бюджета, а после того, как полиция установит виновника, ущерб будет взыскан с него.

Напомним, в футбольном клубе "Краснодар" уже прокомментировали инцидент с участием Смолова. Там заявили, что с игроком все в порядке.