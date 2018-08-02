Кредиты россиян растут быстрее, чем их зарплаты

Кредитование населения в июне увеличилось на 15,9% в годовом выражении. Рост долгов населения происходит на фоне замедления темпов роста реальных зарплат до 7,2%.

В первом полугодии россияне взяли потребительских кредитов на 1,1 трлн руб., долги выросли до 13,3 трлн. За 2017 г. долги увеличились на 13,2%. Противоположная модель поведения у корпоративного сектора - займы выросли на 2,8%, а вот вклады - на 8,3%, следует из данных Минэкономразвития.

Потребкредитование начало восстанавливаться уже в прошлом году на фоне падающих доходов населения, так как россияне увеличивали потребление за счет кредитов, пишут "Ведомости". Благодаря росту зарплат бюджетников накануне выборов доходы населения увеличивались в феврале - апреле, но в мае-июне показатель вернулся к околонулевым темпам.

Отметим, в "Картине экономики" МЭР отмечает, что для ограничения рисков Банк России принял решение о повышении с 1 сентября коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам, если их полная стоимость превышает 10% годовых.