Африканское СМИ сообщило о похищении и допросе российских журналистов перед убийством

Троих российских журналистов, снимавших фильм в Центральноафриканской Республике (ЦАР), перед убийством похитили и допросили. Об этом сообщило местное издание Palmares Centrafrique со ссылкой на свои источники.

При этом ранее водитель, который вез россиян, заявлял, что их автомобиль обстреляли из засады, и журналисты погибли на месте.

Съемочная группа в составе военкора Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко покинула город Сибю в понедельник около семи часов вечера и примерно в 23 км от него подверглась нападению. Местные власти якобы убеждали их не делать этого. По некоторым данным, нападавших было десять человек, все они были в тюрбанах и говорили по-арабски.

Издание утверждает, что похитителями были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров мусульманского повстанческого движения "Селека". Они контролируют окрестности города Декоа - он находится на пути, по которому ехали россияне, передает РБК.

Сайт также опубликовал фотографию, на которой запечатлены два тела в кузове пикапа.

Как сообщалось, по некоторым данным, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан Центром управления расследованиями, финансируемым Михаилом Ходорковским.

Глава ЦУР Андрей Коняхин ранее заявил, что журналисты по неизвестной пока причине отклонились от ранее намеченного маршрута.

Доктор исторических наук, депутат Государственной думы РФ шестого созыва Вячеслав Тетёкин рассказал Накануне.RU, что гибель российских журналистов лишь высветила для нашего общества ситуацию с долгим конфликтом в ЦАР, на деле же он длится десятилетиями и главная его причина – борьба за природные ресурсы страны.