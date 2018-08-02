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01.08.2018
образование  |  комментариев: 2
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни.
01.08.2018
политика ;  | комментариев: 2
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Новости
02.08.2018 08:16 Мск (10:16 Екб)
происшествия | За рубежом
Африканское СМИ сообщило о похищении и допросе российских журналистов перед убийством
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коллаж, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко (2018) | Фото: Накануне.RU

Троих российских журналистов, снимавших фильм в Центральноафриканской Республике (ЦАР), перед убийством похитили и допросили. Об этом сообщило местное издание Palmares Centrafrique со ссылкой на свои источники.
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При этом ранее водитель, который вез россиян, заявлял, что их автомобиль обстреляли из засады, и журналисты погибли на месте.

Съемочная группа в составе военкора Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко покинула город Сибю в понедельник около семи часов вечера и примерно в 23 км от него подверглась нападению. Местные власти якобы убеждали их не делать этого. По некоторым данным, нападавших было десять человек, все они были в тюрбанах и говорили по-арабски.

коллаж, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко(2018)|Фото: Накануне.RU

Издание утверждает, что похитителями были повстанцы из отряда Нуреддина Адама, одного из лидеров мусульманского повстанческого движения "Селека". Они контролируют окрестности города Декоа - он находится на пути, по которому ехали россияне, передает РБК.

Сайт также опубликовал фотографию, на которой запечатлены два тела в кузове пикапа.

Как сообщалось, по некоторым данным, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан Центром управления расследованиями, финансируемым Михаилом Ходорковским.

Глава ЦУР Андрей Коняхин ранее заявил, что журналисты по неизвестной пока причине отклонились от ранее намеченного маршрута.

Доктор исторических наук, депутат Государственной думы РФ шестого созыва Вячеслав Тетёкин рассказал Накануне.RU, что гибель российских журналистов лишь высветила для нашего общества ситуацию с долгим конфликтом в ЦАР, на деле же он длится десятилетиями и главная его причина – борьба за природные ресурсы страны.

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02.08.2018 08:16 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:16 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.08.2018 13:07 Мск
Тела убитых в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа

Ранее 01.08.2018 11:39 Мск
В МИД России заявили, что погибшие в Африке журналисты отправились туда под видом туристов

Ранее 01.08.2018 10:29 Мск
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Ранее 31.07.2018 19:23 Мск
Один из убитых в ЦАР - журналист Орхан Джемаль

Ранее 31.07.2018 18:44 Мск
В ЦАР убиты, предположительно, трое россиян. У двоих были пресс-карты "Известий"








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Африканское СМИ сообщило о похищении и допросе российских журналистов перед убийством
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