Комитет сената США по разведке раскроет показания Бутиной

Комитет по разведке американского сената разрешил ознакомить ведущих дело россиянки Марии Бутиной прокуроров и ее адвоката со стенограммой ее показаний.

При этом комитет поставил условие не предавать материалы слушаний широкой огласке, передает "Интерфакс".

Первоначально Бутину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.

Показания россиянка давала несколько месяцев назад на закрытом заседании комитета. Беседа с ней длилась около восьми часов.

Россиянка была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Ранее бывший депутат Госдумы, почетный член движения "Право на оружие" Роман Худяков назвал задержание Бутиной провокацией спецслужб и "полной заказухой".