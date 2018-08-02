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01.08.2018
образование  |  комментариев: 2
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни.
01.08.2018
политика ;  | комментариев: 2
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Новости
02.08.2018 07:53 Мск (09:53 Екб)
политика | За рубежом
Комитет сената США по разведке раскроет показания Бутиной
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Мария Бутина (2018) | Фото: Посольство России в США

Комитет по разведке американского сената разрешил ознакомить ведущих дело россиянки Марии Бутиной прокуроров и ее адвоката со стенограммой ее показаний.
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При этом комитет поставил условие не предавать материалы слушаний широкой огласке, передает "Интерфакс".

Первоначально Бутину обвинили в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации при Минюсте. За шпионаж ей грозило 5 лет тюремного заключения. 18 июля Бутиной предъявили обвинение в работе собственно иностранным агентом, в результате возможный срок заключения вырос до 15 лет.

Показания россиянка давала несколько месяцев назад на закрытом заседании комитета. Беседа с ней длилась около восьми часов.

Россиянка была задержана 15 июля в Вашингтоне по подозрению в шпионаже. Ранее бывший депутат Госдумы, почетный член движения "Право на оружие" Роман Худяков назвал задержание Бутиной провокацией спецслужб и "полной заказухой".

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02.08.2018 07:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:53 Екб

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Комитет сената США по разведке раскроет показания Бутиной
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