В Екатеринбурге судят контрабандистов наркотиков из Германии и США

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело участников организованной преступной группы. Их обвиняют в контрабанде крупных партий наркотиков из заграницы и их сбыте.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июне 2016 года неустановленный пока организатор, дело которого выделено в отдельное производство, организовал крупный канал контрабанды наркотиков из Германии и США для дальнейшего сбыта в уральской столице. Он привлек троих жителей Свердловской области и зарегистрировал интернет-магазин, где можно было купить разные наркотические средства. Также организатор приобрел документы, печати и печати-клише подписей директоров юридических лиц, на имя которых из Германии и США направлялись международные почтовые отправления с зельем.

Как было установлено в ходе расследования, участниками ОПГ изготавливались доверенности для получения международных отправлений от имени директоров различных юрлиц, полученные наркотики фасовались и более мелкими партиями сбывались их потребителям бесконтактным способом при помощи так называемых "закладок" на территории Екатеринбурга. После того, как всех троих задержали, из незаконного оборота было изъято более 5 кг концентрированного синтетического наркотического средства (МДМА), а также более 250 граммов кокаина и 125 граммов марихуаны (каннабиса).

Сейчас уголовное дело направлено прокурором на рассмотрение в Свердловский областной суд.