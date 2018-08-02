Частный сектор перестал вывозить капитал из России

Во втором квартале 2018 г. вывоз капитала а из России частным сектором был околонулевым, говорится в "Картине экономики", опубликованной Минэкономразвития РФ.

Отток капитала частного сектора в первом квартале составлял $21,5 млрд, во втором квартале отток продемонстрировали государственный и банковский сектора.

"По банковскому сектору наблюдался незначительный отток капитала, сопоставимый по объему с наблюдаемым в предыдущем квартале. При этом операции "прочих секторов" обеспечили приток капитала в объеме $2,8 млрд, главным образом за счет роста их обязательств перед нерезидентами", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщало Накануне.RU, по данным Центробанка, в первом полугодии отток капитала составил $17,3 млрд - это на 20% больше, чем в аналогичном периоде 2017 г.