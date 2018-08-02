Речной круиз из Санкт-Петербурга начался с отравления пассажиров

Заведено уголовное дело по факту отравления пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная соната".

Как сообщили Накануне.RU в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, 1 августа пассажиры теплохода, среди которых и дети, а также члены экипажа, выполняющего речной круиз по маршруту Санкт-Петербург – Валаам – Сортавала – Старая Ладога – Свирьстрой – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург, принадлежащего ООО "Судоходная компания Созвездие" сообщили о пищевом отравлении. Один из подростков был госпитализирован с острым гастроэнтеритом. Остальные отказались от госпитализации. Всего на судне находится более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.

Как полагает следствие, пищевое отравление наступило в результате некачественного оказания услуг общественного питания на теплоходе "Лунная Соната". На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По данному факту директор ресторана задержана.

Расследование уголовного дела продолжается.