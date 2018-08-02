Житель Тюменской области "сел" за участие в боевых действиях на стороне запрещенной ИГИЛ

В Тюменской области выявлены факты участия жителя Тюменской области в боевых действия на стороне ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

Как сообщили Накануне.RU в РУФСБ России, в 2016 году оперативники получили информацию о том, что житель Тюменской области Александр Захаров 1987 года рождения выехал в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ.

Против молодого человека было заведено уголовное дело. Как выяснилось, Захаров на территории Сирии примкнул к ИГ и присягнул им на верность. После обучения в одном из полевых лагерей житель Тюменской области принимал активное участие в боевых действиях на стороне террористов.

Приговором Приволжского окружного военного суда Захаров приговорен к 16 годам тюремного заключения. В настоящее время приговор вступил в законную силу.