В Челябинской области спасли мальчика на озере Мулдаккуль

в этот день
02.08.18
04:45
В Екб.06:45
Виноват ЕГЭ? За 10 лет россияне разучились осмыслять тексты
"Экономическое чудо": Росстат фиксирует сенсационный рост промышленности
Челябинск как Йоханнесбург. На еще один "ШОС-конгресс-холл" дали денег
Главное
Шаг навстречу Москве или безысходность? Белоруссия займет рубли на российском рынке

Тема дня
"Спор о рисунке обоев в доме, где бушует пожар": в школах могут отменить 5-балльную систему Действующая в школах пятибалльная система оценивания устарела и ее пора менять. Такое заявление сделал "отец ЕГЭ" из ВШЭ Виктор Болотов. По мнению же опрошенных нами экспертов, реформаторы образования опять вместо фундаментальных проблем решают декоративные.
01.08.2018
образование  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни.
01.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Москве начался митинг против пенсионной реформы: "Медведева в отставку!"
В Москве начинается протестная акция против пенсионной "реформы"
В НПО автоматики закипает недовольство. Шалимов назвал сменщика "нулевым" руководителем
"Уничтожает нацию". На митинге в Кургане Путина сравнили с Гитлером
"Оставьте детям бабушек!" Екатеринбуржцы вышли на акцию против повышения пенсионного возраста
Дума, которая смогла. Уральские депутаты выступили против пенсионной "реформы"
В Екатеринбурге на митинге против повышения пенсионного возраста потребовали отставки Путина
Главный тренер сборной России по футболе получил орден из рук Владимира Путина
Голосование
Надо ли отправить правительство в отставку из-за повышения пенсионного возраста?

Надо, эта "реформа" отражает полную некомпетентность правительства

Да, и президент тоже должен разделить ответственность перед народом

Нет, на такой шаг пришлось бы пойти любому правительству


Результаты 4322

В Челябинской области спасли мальчика на озере Мулдаккуль
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

озеро, Смолино, Челябинск, (2017) | Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Спасатели Челябинской области спасли ребенка.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Поисково-спасательной службе региона, 7-летнего мальчика отнесло ветром на надувном матрасе на середину озера Мулдаккуль. Прибыв на место, спасатели на лодке поплыли на указанный очевидцами участок. Примерно на середине водоема был обнаружен надувной матрас, однако ребенка там не оказалось.

Спасатели продолжили поиски и примерно в 300 метрах от матраса заметили мальчика, который барахтался в воде. Ребенок не утонул благодаря надувным нарукавникам. Несовершеннолетнего извлекли из воды, погрузили в лодку и доставили на берег. После того, как ребенка осмотрели медики, мальчика передали родственникам.

Другие новости по темам: ребенок, спасение, озеро
02.08.2018 04:02 Мск | Денис Линов
06:02 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Челябинской области спасли мальчика на озере Мулдаккуль
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+