В Челябинской области спасли мальчика на озере Мулдаккуль

Спасатели Челябинской области спасли ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в Поисково-спасательной службе региона, 7-летнего мальчика отнесло ветром на надувном матрасе на середину озера Мулдаккуль. Прибыв на место, спасатели на лодке поплыли на указанный очевидцами участок. Примерно на середине водоема был обнаружен надувной матрас, однако ребенка там не оказалось.

Спасатели продолжили поиски и примерно в 300 метрах от матраса заметили мальчика, который барахтался в воде. Ребенок не утонул благодаря надувным нарукавникам. Несовершеннолетнего извлекли из воды, погрузили в лодку и доставили на берег. После того, как ребенка осмотрели медики, мальчика передали родственникам.