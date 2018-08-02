Российские миллиардеры увеличили свой капитал с начала года на $14 млрд

Совокупное состояние 24 российских миллиардеров выросло с начала 2018 года на $13,96 млрд.

Как следует из Bloomberg Billionaires Index, на 1 августа их совокупный капитал достиг $271,2 млрд. Самым богатым жителем России, как сообщает Bloomberg, стал основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов с состоянием $20,4 млрд. За семь месяцев текущего года он заработал $675 млн. За ним идет основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, заработавший с начала года $2,24 млрд (состояние $20,3 млрд). На третьем месте глава "Новатэка" Леонид Михельсон с состоянием в $19,9 млрд (+$3,27 млрд).

Далее в рейтинге расположились владелец "Интерроса" Владимир Потанин и основной акционер "Еврохима" Андрей Мельниченко с капиталами в $18,5 млрд и $15,9 млрд соответственно, сообщает ТАСС.