Пугачева решила поменять Россию на Европу

Российская певица Алла Пугачева собирается получить вид на жительство в Европе.

Как говорят источники из окружения артистки, Пугачева и ее супруг Максим Галкин несколько раз за лето посещали Европу, чтобы "уладить последние вопросы с получением вида на жительство", так как необходимо присутствие всех членов семьи, которые получают европейские паспорта. По этой причине певица с мужем взяли с собой детей, сообщает Lenta.ru.

У 69-летней Пугачевой двое детей — Елизавета и Гарри. Также у певицы есть 47-летняя дочь Кристина Орбакайте. Муж певицы - 42-летний юморист Максим Галкин.