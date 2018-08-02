Центробанк готовится продать Азиатско-Тихоокеанский банк

ЦБ РФ намерен продать Азиатско-Тихоокеанский банк.

Это должно произойти до конца года. Как сообщил зампред Банка России Василий Поздышев, данный актив будет интересен частным инвесторам. АТБ будет выставлен на продажу на конкурсной основе. "Эти мероприятия начнутся в сентябре", - отметил Поздышев. АТБ как актив он считает привлекательным. "Он уже после нескольких месяцев работы временной администрации является операционно-прибыльным", - подчеркнул зампред.

Поздышев уточнил, что "дыра" в капитале АТБ составляет 2,5 млрд руб., в течение августа банк будет докапитализирован на 10 млрд рублей.

Ранее ЦБ отмечал, что АТБ является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока, сообщает ТАСС.

Напомним, Азиатско-Тихоокеанский банк перестал открывать вклады в конце апреля. В банке это объясняли "техническими причинами".