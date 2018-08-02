Трамп потребовал прекратить "российское расследование"

В Белом доме прокомментировали сообщение президента Дональда Трампа о том, что генпрокурор Джефф Сешнс должен прекратить расследование возможного вмешательства Москвы в американские выборы.

Как сообщила представитель президентской администрации Сара Сандерс, глава государства выразил личное мнение. "Это не распоряжение. Это мнение президента", — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома. Она также заявила, что Трамп не намерен препятствовать ходу расследования.

Президент, помимо призыва к Сешнсу, также написал в своем Twitter, что ведущий расследование спецпрокурор Роберт Мюллер "абсолютно некомпетентен", а его команду из 17 человек Трамп назвал "разгневанными демократами", которые позорят США, сообщает РБК.

Как сообщало Накануне.RU, несколько дней назад Трамп заявил о наличии конфликта интересов у спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведёт дело о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года.

Глава Белого дома этом напомнил об имевшихся между ними "очень неприятных и спорных отношениях", когда он отклонил назначение Мюллера главой ФБР за день до назначения на нынешний пост.