Ученый из "Роскосмоса" передавал секретные данные по интернет-переписке

Научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения, который является головным научным институтом Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, передавал секретные данные по интернет-переписке.

Об этом сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией. По его словам, "секретные сведения, согласно материалам дела, были переданы по электронной переписке.

Напомним, 22 июля суд в Москве арестовал 74-летнего Виктора Кудрявцева. По данным СМИ, ему предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

Следователи ФСБ 20 июля провели обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИМаш в Королеве. Также мероприятия прошли в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.