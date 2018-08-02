Анкара ответила на угрозы Вашингтона ввести санкции против страны

В Совете национальной безопасности Турции заявили о неприемлемости использования угроз в адрес Анкары со стороны Вашингтона, так как это "неуважение к двусторонним отношениям и абсолютно неприемлем".

В заявлении СНБ отмечается, что решения и заявления американских властей нанесут непоправимый урон стратегическому партнерству и доверию между двумя странами, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, США ввели санкции в отношении главы Минюста и министра внутренних дел Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона. Как сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, они играли "ведущую роль в задержании и аресте пастора Брансона".

Напомним, неделю назад президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс заявили о возможности введения экономических санкций против Турции, если не будут предприняты немедленные меры по освобождению американского пастора.

Отметим, вопрос о судьбе пастора не является единственной острой темой в отношениях США и Турции. Ранее Конгресс ввел запрет на продажу истребителей F-35 Турции в качестве ответа на закупку Анкарой российских систем ПВО С-400. Срыв такой сделки в перспективе может открыть возможности для поставок Турции российских Су-57.