Житель Приморья застрелил трех человек и покончил с собой

В одном из домов села Каменушка Приморского края обнаружены тела трёх человек: мужчины, женщины и малолетнего ребёнка.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, по факту убийства заведено уголовное дело.
На месте работают следовали-криминалисты.
К преступлению причастен 49-летний местный житель, тело которого обнаружено в соседнем доме с огнестрельным ранением. По словам экспертов, мужчинам совершил суицид. Расследование уголовного дела продолжается.