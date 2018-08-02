В КПРФ придумали новый вопрос для пенсионного референдума

В КПРФ определились с новой формулировкой вопроса для референдума в связи с предлагаемым правительством повышением пенсионного возраста.

Как сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, выносится следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?",

Как отметил Обухов, вопрос сформулирован после встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, сообщает ТАСС.

Напомним, предыдущую формулировку вопроса для пенсионного референдума ЦИК признал не корректным. Тогда вопрос звучал так: "Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?".

Напомним, депутаты Госдумы 19 июля в первом чтении приняли законопроект о повышении пенсионного возраста в самом жестком для населения варианте - для мужчин до 65 лет (на пять лет) и для женщин до 63 лет (сразу на восемь).